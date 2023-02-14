



Пригожин о перспективах захватить Бахмут

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин озвучил свой прогноз относительно перспектив россиян захватить героически удерживаемый Вооруженными силами Украины Бахмут Донецкой области.



По его словам, в ближайшее время "взять" населенный пункт "вагнеровцам" не получится.



"Не понимаю, откуда берется эта чепуха. По всем направлениям противник активизируется, подтягивает все новые и новые резервы", - жалуется Пригожин.



По его словам, ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях.



"Огонь артиллерии усиливается с каждым днем", — продолжил он, отметив, что идут "тяжелейшие бои", потому нет никаких предпосылок для окружения украинских бойцов в северных районах.

