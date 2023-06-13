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пригожин
13.06.2023 14:27 Алина Груднева

Пригожин не уверен, останутся ли "вагнеровцы" в Украине

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не уверен, останутся ли его наемники воевать в Украине.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов телеканала TV2 DANMARK.

На вопрос о том, как проходит контрнаступление украинцев, он ответил следующее: "Вы понимаете, что по ряду причин не могу отвечать полностью на все ваши вопросы. Могу сказать одно, что любое наступление нужно оценивать, и его результаты, после того как у противника исчерпан наступательный потенциал".

По словам Пригожина, у Украины наступательный потенциал еще далеко "не исчерпан".

"Пройдет месяц, полтора, два, и мы должны будем определиться, достигли они своего результата или нет. По поводу дальнейшей работы ЧВК "Вагнер" в Украине. Не уверен, что мы будем работать именно там. В качестве троллинга могу сказать о том, что мы собираемся перебазироваться на север Мексики", - добавил он.
 

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