



Пригожин: Мы не хотели свергать власть, но показали беспомощность армии РФ

Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин впервые публично заговорил после мятежа. Он утверждает, что и не собирался захватывать власть в России и что его боевики показали, насколько слабы регулярные войска РФ. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.



"Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране”, – сказал он. “Я хочу обратить внимание, что наш марш справедливости показал множество серьезнейших проблем с безопасностью по всей территории страны. Мы блокировали все воинские части и аэродромы, которые находились у нас на пути".



По словам Пригожина, “если бы армия РФ 24 февраля 2022 года наступала так же успешно, как и "Вагнер" 23 июня, то она дошла бы не только до Киева, но и до Ужгорода. И сделала бы это за сутки”.



“Но для этого войскам Минобороны не хватает вагнеровской обученности, моральной собранности и готовности к выполнению задач", – считает он.