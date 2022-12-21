



Пригожин летал в колонию Навального

Алексей Навальный, отбывающий срок во Владимирской области, рассказал, что в его колонию «для вербовки заключенных» приезжал основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).



Навальный привел рассказ очевидца о прилете в колонию на вертолете Пригожина и «вербовке» заключенных для участия в боевых действиях, назвав это «уничтожением основ права».



Пригожин в ответ на запрос РБК о его визите в колонию в Покрове заявил, что «часто летает на вертолете и бывает в разных местах». «Огромное количество русских патриотов идут воевать в ряды ЧВК «Вагнер». Алексея Навального среди них нет. Если он выразит желание поехать на войну, безусловно, мы будем этому рады. Как говорится, на свободу — с чистой совестью.



Я не такой большой знаток российского права, как Леша, но не вижу в этом ничего предосудительного по двум причинам. Первая, люди могут очиститься и получить второй шанс в жизни, пройдя через ужасы войны. Вторая, запомните, обдумайте, а желательно запишите себе: никто не может отнять у человека право защищать свою Родину, свою мать и свою семью всеми доступными способами», — сказал Пригожин.



Он также заявил, что из сторонников Навального нужно «сформировать один штрафной батальон и передать ему».



