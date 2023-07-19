



Пригожин хочет сделать белорусскую армию "второй в мире"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин впервые официально прокомментировал присутствие своих наемников на территории Беларуси.



Его выступление перед "вагнеровцами" показали в социальных сетях.



Пригожин, в частности, сказал наемникам, что те "достойно воевали" в Украине, сделав для России "очень много". По его словам, происходящее в настоящее время на фронте является "позором, в котором не нужно участвовать". Он добавил, что "вагнеровцы" будут находиться на территории Беларуси какое-то время



"За это время мы сделаем белорусскую армию второй армией в мире. А если нужно, то вступимся за них, если это потребуется", - сказал он, комментируя сообщения о том, что его наемники будут "делиться опытом".



Основатель ЧВК "Вагнер" добавил, что белорусы встретили наемников "как братьев", а местные девушки и вовсе "шушукаются с вожделением".



"Собираемся с силами и в новый путь в Африку", - добавил он.

