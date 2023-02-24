



Пригожин: губернаторов поднимут на вилы

Губернатор Свердловской области Евгенией Куйвашев после критики со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, обвинившего его и глав ряда других регионов в «форменном беспределе» в вопросах поддержки спецоперации, порекомендовал тому не вмешиваться в дела региона.



«На это раз [Пригожин] почему-то заявил, что у нас творится «беспредел». «Беспредел», Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», — заявил Куйвашев в беседе с 66.ru.

22 февраля Пригожин обвинил губернаторов ЯНАО, Санкт-Петербурга и Свердловской области в том, что они «откровенно гадят». Ситуацию в некоторых российских субъектов он назвал «форменным беспределом».



В ответ на слова Куйвашева Пригожин отметил его неучтивость и напомнил, как решалась проблема региональной бюрократии в 1941 —1945 годах.

«Уж коли мы перешли с ТОБОЙ на «ТЫ», то могу ТЕБЕ ответить следующее: Страна находится в трудном положении, потому что есть такие региональные бюрократы, как ТЫ. Во время войны 1941-1945 гг, которая повторяется сейчас, Сталин таких, как ТЫ и Беглов (губернатор Санкт-Петербурга. — прим. «Газеты.Ru»), попросту расстреливал. Думаю, скоро мы снова к этому придём. Уверен, что не за горами время, когда народ дойдёт до точки кипения и поднимет на вилы ТЕБЯ и таких, как ТЫ»,— заявил Пригожин.