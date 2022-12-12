



Пригожин предложил забрать на фронт дезертира, стрелявшего в полицейских

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что руководство группы "Вагнер" не снимает с себя ответственности за действия Павла Николина, подозреваемого в обстреле полицейских в Новошахтинске, а сам он написал поручительство и "готов забрать его обратно на фронт".



Стрелявший в Новошахтинске заявил, что принял полицейских за украинцев.





"Николин в настоящее время находится под следствием, мы оказываем ему всевозможную поддержку", — приводит пресс-служба слова бизнесмена.

Пригожин подчеркнул, что руководство "Группы Вагнер" никоим образом не снимает с себя ответственности за дальнейшую судьбу Николина.

"Я уже подписал ходатайство о личном поручительстве за Николина и готов забрать его обратно на фронт", — добавил бизнесмен.



Днем 6 декабря мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемета по полицейским, ранил одного из них и скрылся. На следующий день его задержали в селе Киселево. Это оказался Павел Николин, по данным Следственного комитета судимый за кражу и разбой. Сам задержанный заявил журналистам, что служил в группе "Вагнер".