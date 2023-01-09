



"Пригожин фактически анонсировал начало транзита власти в РФ в сентябре 2023"

В российских социальных сетях большое внимание привлек один из постов “пресс-службы Е.Пригожина”.



“Обеспокоенная читательница спрашивала о том, почему “активизировались ботофермы МО РФ, атакующие ЧВК Вагнер”.



Ей был дан следующий ответ: “У меня, к сожалению, не хватает времени для того, чтобы мониторить социальные сети. Но из того, что мне докладывают сотрудники пресс-службы, критика меня и ЧВК «Вагнер», в основном, происходит в украинском сегменте.

Что касается ботоферм и к кому они относятся. Про свои ботофермы я знаю всё, а про чужие очень мало. У всех цепей много звеньев, а где и как они переплетутся, покажет лишь время. Поэтому что касается моей репутации и репутации ЧВК «Вагнер» - цыплят по осени считают. А осень подтянется к сентябрю 2023 года”.



Этот ответ интерпретируется “знатоками” российских политических джунглей в качестве объявления о том, что Пригожин фактически анонсировал начало транзита власти в РФ в сентябре 2023 года.