



Пригожин договорился с Кадыровым "спустить все на тормозах"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о развязке истории вокруг его ссоры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и его группировкой "Ахмат".



Соответствующую аудиозапись с комментарием обнародовала его пресс-служба.



"Мне позвонил Рамзан, мы поговорили и договорились, что спускаем всю историю на тормозах", — подчеркнул Пригожин.



По его словам, реакция на слова соратников Кадырова, накинувшихся на него, не последовала, поскольку подобные межнациональные конфликты в РФ очень долго бы гасились.



"В России так повелось. Национальные меньшинства могут высказываться в адрес русских. А русские в их адрес безнаказанно высказываться не могут. Потому я молчал, чтобы мне потом не предъявили, что я разжигаю межнациональные конфликты", - оправдался он.



Пригожин назвал заявления соратников Кадырова в свой адрес "провокационными", отметив, что провокатором могла выступить "какая-то башня Кремля".



"Поверьте мне, при разборках между "Ахматом" и ЧВК "Вагнер" победитель был бы очевиден, но крови было бы пролито достаточно много", — добавил он, подчеркнув, что ни на какие "стрелки" с "кадыровцами" ездить не намерен, поскольку уже "наездился" в 90-е.