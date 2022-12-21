



Пригожин добивается отправки женщин из колоний на войну в Украину

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер обратился к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с предложением допустить к участию в СВО женщин, отбывающих наказание в ИК-6 Нижнего Тагила.



По мнению депутата, они могли бы отравиться в зону СВО в качестве связисток, медсестер и врачей, чтобы оказывать помощь российским военнослужащим.

Пригожин ответил, что абсолютно согласен с Вегнером. По его мнению, женщин-заключенных можно использовать также в снайперских парах и диверсионных группах.



«Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но думаю, дожмем», - уточнил Пригожин.