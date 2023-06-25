



Пригожин давно планировал переворот в России, - CNN

Сотрудники американской разведки полагают, что глава ПИК "Вагнера" ​​Евгений Пригожин уже давно планировал бросить серьезный вызов военному руководству России. Однако было неясно, какова будет конечная цель его переворота.



Об этом сообщает CNN .



По словам двух источников издания, в начале недели сотрудники разведки провели брифинг для лидеров Конгресса США, известных как "Банда восьми", о передвижении ППК "Вагнера" ​​и наращивании оборудования вблизи России.



Сотрудники американских и западных разведок видели признаки того, что Пригожин ведет подготовку к такому шагу, в частности накапливает оружие и боеприпасы, сказал один из сотрудников западной разведки и еще один человек, знакомый с разведданными.



Этот чиновник сказал, что, по их мнению, заявления Пригожина о нехватке боеприпасов для сделок в Украине были умышленным обманом, чтобы заложить основу для потенциального военного вызова российскому руководству.



Источник, знакомый с разведданными, сказал, что "все произошло очень быстро", и было трудно понять, насколько серьезно Пригожин намерен угрожать российским военным и куда он поведет свои войска.

