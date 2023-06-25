Пригожин давно планировал переворот в России, - CNN
Сотрудники американской разведки полагают, что глава ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин уже давно планировал бросить серьезный вызов военному руководству России. Однако было неясно, какова будет конечная цель его переворота.
Об этом сообщает CNN .
По словам двух источников издания, в начале недели сотрудники разведки провели брифинг для лидеров Конгресса США, известных как "Банда восьми", о передвижении ППК "Вагнера" и наращивании оборудования вблизи России.
Сотрудники американских и западных разведок видели признаки того, что Пригожин ведет подготовку к такому шагу, в частности накапливает оружие и боеприпасы, сказал один из сотрудников западной разведки и еще один человек, знакомый с разведданными.
Этот чиновник сказал, что, по их мнению, заявления Пригожина о нехватке боеприпасов для сделок в Украине были умышленным обманом, чтобы заложить основу для потенциального военного вызова российскому руководству.
Источник, знакомый с разведданными, сказал, что "все произошло очень быстро", и было трудно понять, насколько серьезно Пригожин намерен угрожать российским военным и куда он поведет свои войска.