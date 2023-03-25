



Пригожин: ЧВК Вагнера снизила преступность в России в 10 раз и “подковала зэков”

“Повар” Путина с уверенностью заявляет: ЧВК “Вагнер” снизила преступность в России в 10 раз и “подковала зэков лучше, чем подковывали пионеров и октябрят в советское время”



По словам главы ЧВК, на свободу по помилованию вышли уже более 5000 зэков-вагнеровцев, но “только 0,31% из них совершили новые преступления в течение первого месяца после освобождения, что в 10-20 раз меньше, чем стандартные показатели до службы”.