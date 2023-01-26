



Пригожин: ЧВК "Вагнер" де-факто выиграла сирийскую войну

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал действия группы в Сирии.



"ЧВК "Вагнер" де-факто выиграла сирийскую войну. ЧВК "Вагнер" выполняла большинство боевых задач по уничтожению ИГ. И это тайна, которая теперь не покрыта мраком. Это уже исторический факт", - заявил Пригожин.



Бизнесмен добавил: "Сирия - это малая-малая-малая толика того, что мы сегодня делаем по всему миру. Великая Россия тем и велика, что она должна не только у себя под носом порядок наводить, но и на далёких рубежах".



