



Пригожин: боюсь, как бы РФ не скинула ядерную бомбу на Белгородскую область

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не исключил того, что власти РФ нанесут ядерный удар по Белгородской области.



Об этом он сказал в очередном видео, в котором в очередной раз раскритиковал министерство обороны.



"Я боюсь, как бы у них ни было паскудной мысли ядерную бомбочку то на свою территорию кинуть. Не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им продвигаться, что по чужой кидать страшно, а по своей кинем - покажем, какие мы красавчики психически больные... Глядишь, ВСУ будет стоять в какой-нибудь деревеньке, а мы там, типа, тактическим ядерным оружием...", - сказал он.



Пригожин от себя добавил, под большим вопросом, будет ли это оружие "нормально работать".

