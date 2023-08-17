



Приговоренный в Турции к 10 годам тюрьмы израильтянин выйдет на свободу

В Турции отпустят на свободу израильтянина, приговоренного к 10 годам тюрьмы за контрабанду ката.



Ожидается, что его освободят в ближайшие выходные.



Над освобождением гражданина Израиля в последние месяцы активно работали президент Ицхак Герцог и министр иностранных дел Эли Коэн.



Глава израильского внешнеполитического ведомства недавно отправил письмо турецкому коллеге, призвав принять во внимание особое положение Дани Акувы, который отбывал наказание с 2019 года за контрабанду вещества, которое считается запрещенным в стране.



"Это - деликатное дело. Я благодарю президента Ицхака Герцога за совместную работу и моего турецкого коллегу. Потепление отношений между Израилем и Турцией во многом способствовало продвижению этого вопроса до счастливого конца", - сказал Коэн.

