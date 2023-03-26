



Приговоренная в ОАЭ к смерти израильтянка: я благодарю всех

Израильтянка, приговоренная к смертной казни в Объединенных Арабских Эмиратах и получившая амнистию, сказала, что благодарит всех, кто добивался ее освобождения. "Я чувствую себя самой счастливой в мире. Спасибо Богу, спасибо моей матери и спасибо всем", - сказала сегодня (в воскресенье) Фида Киюан в интервью walla.



"Я чувствую себя в облаках", - сказала ее мать Сабах. "Я до сих пор не могу поверить, что моя дочь вернулась. Слава Богу, чудеса бывают. Я все время верила в Бога, что он поможет нам, потому что мы обычные люди, не вовлеченные в эти дела и никак не связанные с подобными вещами. У меня нет слов. Что я могу сказать? Встреча, конечно, была очень эмоциональной. Мы набросились на нее. Мы обнимались. Мы целовались. Я чувствовала запах своей дочери. Я до сих пор не могу поверить, что мы прошли через это".



Она сказала, что "только вчера мы узнали, что она возвращается домой. Позвонили из МИДа, сказали нам, и мы сразу же выехали в Бен-Гурион". Она добавила: " Слава Богу! Я благословляю президента страны Ицхака Герцога, и шейха Мухаммада Бен Заида, и наших адвокатов Тами Ульман и Шади Сароджи, и всех, кто помогал и содействовал".



