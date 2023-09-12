



Приговор учителю из Ха-Шарон за секс-преступления против девочек 9-12 лет

52-летний Хаим Корнштейн , классный руководитель, совершивший развратные действия в отношении 10 учениц 9-12 лет в различных учебных заведениях в районе Ха-Шарон, был приговорен к 63 месяцам тюремного заключения. Учитель также выплатит своим жертвам компенсацию в размере 100 000 шекелей.



Приписываемые учителю деяния были совершены в период с 2008 по 2015 год. Во время занятий с одаренными детьми Коренштейн придумывал методы и игры для совершения развратных действий. Он выбирал потенциальных жертв и помещал их в задней части класса, а затем под покровом темноты совершал над ними различные сексуальные действия. Среди прочего он терся пенисом по ягодицам, обычно поверх одежды. В 2015 г. учителя отстранили от преподавания после того, как на него поступили жалобы.



Судья Мирав Гринберг из окружного суда Лода заявил при вынесении приговора, что подсудимый должен получить жесткий приговор из-за большого количества преступных деяний, злоупотребления своим положением учителя и злоупотребления доверием учениц и причиненного им вреда. Однако, Корнштейн признал свою вину и был осужден в рамках сделки о признании вины.

