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Приговор изнасиловавшему женщину-офицера ЦАХАЛа
10.01.2023 14:11 Аркадий Бочаровский

Приговор изнасиловавшему женщину-офицера ЦАХАЛа

Сегодня, 10 января, окружной военный суд приговорил к пяти с половиной годам тюремного заключения майора Авива Сонго, который был признан виновным в изнасиловании и неподобающем  поведении в отношении женщины-офицера, служившей вместе с ним. Обвиняемый не признал себя виновным.

Помимо реального тюремного заключения, обвиняемый был приговорен к условному тюремному заключению и понижен в звании до рядового, а также было решено, что он выплатит компенсацию в размере 40 000 шекелей жертве преступления. Было сообщено, что "военная прокуратура изучает приговор и рассмотрит возможность подачи апелляции по поводу приговора".

Военная прокуратура оказывает помощь жертве на протяжении всего судебного процесса, одновременно информируя ее обо всех событиях расследования и поддерживая ее права в соответствии с законом. Сотрудники женского управления ЦАХАЛа также поддерживали пострадавшую.

Представитель ЦАХАЛа добавил: "ЦАХАЛ серьезно относится к любому сексуальному насилию и добивается правосудия в отношении каждого солдата и офицера, причастного к такого рода преступлениям".

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