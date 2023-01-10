



Приговор изнасиловавшему женщину-офицера ЦАХАЛа

Сегодня, 10 января, окружной военный суд приговорил к пяти с половиной годам тюремного заключения майора Авива Сонго, который был признан виновным в изнасиловании и неподобающем поведении в отношении женщины-офицера, служившей вместе с ним. Обвиняемый не признал себя виновным.



Помимо реального тюремного заключения, обвиняемый был приговорен к условному тюремному заключению и понижен в звании до рядового, а также было решено, что он выплатит компенсацию в размере 40 000 шекелей жертве преступления. Было сообщено, что "военная прокуратура изучает приговор и рассмотрит возможность подачи апелляции по поводу приговора".



Военная прокуратура оказывает помощь жертве на протяжении всего судебного процесса, одновременно информируя ее обо всех событиях расследования и поддерживая ее права в соответствии с законом. Сотрудники женского управления ЦАХАЛа также поддерживали пострадавшую.



Представитель ЦАХАЛа добавил: "ЦАХАЛ серьезно относится к любому сексуальному насилию и добивается правосудия в отношении каждого солдата и офицера, причастного к такого рода преступлениям".