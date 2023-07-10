



Приедет ли президент Украины на саммит НАТО

В понедельник, 10 июля, генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие президента Владимира Зеленского в саммите Альянса в Вильнюсе. Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.



Он подчеркнул, что этот саммит приблизит Украину к НАТО.



"Мы обновим наши политические связи. Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационном заседании Совета Украина-НАТО", - – отметил Столтенберг.



В свою очередь издание Bloomberg также сообщило, что президент Зеленский примет участие в саммите НАТО. Ожидается, что он прибудет в литовскую столицу в среду, 12 июля.



"Зеленский отправится в Вильнюс, чтобы лично встретиться с лидерами НАТО на саммите военного альянса, к которому стремится присоединиться его страна, сообщают источники", - написала журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter.



Отметим, предварительно Зеленский заявил, что не собирается ехать на саммит НАТО в Вильнюс "для развлечений". Однако окончательное решение о своем визите он еще не принял.