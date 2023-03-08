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Прибытие главы Пентагона в Израиль отложено до завтра
08.03.2023 15:53 Ирина Демьянова

Прибытие главы Пентагона в Израиль отложено до завтра

График визита министра обороны США Ллойда Остина в Израиль немного изменился, по всей видимости, из-за запланированных на завтра массовых акций протеста против пересмотра правительственной судебной системы.

Изначально планировалось, что Остин прибудет в Израиль сегодня вечером. Вместо этого в обновленном расписании Министерства обороны говорится, что он прибудет завтра рано утром.

Министр обороны Галант и Остин встретятся и выступят с заявлением для прессы в штаб-квартире Israel Aerospace Industries, расположенной рядом с аэропортом Бен-Гурион, вместо более типичного места, такого как кабинет министра обороны в военном штабе в Тель-Авиве.

Считается, что этот шаг связан с завтрашним “национальным днем сопротивления”. Ожидается, что протестующие заблокируют въезд в аэропорт, а также другие основные дороги по всей стране. В штаб-квартиру IAI можно попасть из самого аэропорта.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу также должен завтра вылететь из аэропорта Бен-Гурион в Италию. Сообщается, что он полетит на вертолете из Иерусалима в аэропорт, чтобы избежать перекрытия дорог протестующими.
 

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