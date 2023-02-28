



Приближенный Нетаниягу: Спросите Ганца и Лапида, войдут ли они правительство

В сообщении WhatsApp, отправленном близким соратником Нетаниягу в закрытой группе, он призвал журналистов связаться с Ганцем и Лапидом и спросить, войдут ли они в правительство единства.



Сообщение в WhatsApp, которое написал Натан Эшель и которое дошло до 12-го канала, гласит: "Я не предлагаю просто спросить Лапида и Ганца, и очень жаль, что СМИ не спрашивают их. Приведет ли согласованный компромисс вас в правительство Нетаниягу?".



Затем Эшель написал в группе: "Поясняю: я лишь попросил раскрыть отношение к такой идее оппозиции, я не предлагаю и не выступаю против".



Ликуд прокомментировал эту публикацию так: “Слова Натана Эшеля не представляют премьер-министра Нетаниягу и не являются его мнением. Премьер-министр Нетаниягу привержен правому правительству именно в его нынешнем составе”.