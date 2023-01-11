



Президенты Украины, Польши и Литвы подписали декларацию Люблинского треугольника

Президенты Украины, Литвы и Польши во Львове подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника. Об этом сообщает канцелярия польского президента по итогам встречи во Львове Владимира Зеленского, Анджея Дуды и Гитанаса Науседы.



«Президенты Польши, Литвы и Украины сегодня во Львове подписали совместную декларацию президентов Люблинского треугольника», - говорится в сообщении в Twitter.



Prezydenci Polski @AndrzejDuda, Litwy @GitanasNauseda, Ukrainy @ZelenskyyUa. Dziś we Lwowie została podpisana Wspólna Deklaracja Prezydentów Trójkąta Lubelskiego.

🇵🇱🇱🇹🇺🇦 pic.twitter.com/c9k8V0QI7C — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023