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Президенты Украины, Польши и Литвы подписали декларацию Люблинского треугольника
11.01.2023 17:37 Раиса Вовк

Президенты Украины, Польши и Литвы подписали декларацию Люблинского треугольника

Президенты Украины, Литвы и Польши во Львове подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника. Об этом сообщает канцелярия польского президента по итогам встречи во Львове Владимира Зеленского, Анджея Дуды и Гитанаса Науседы.

«Президенты Польши, Литвы и Украины сегодня во Львове подписали совместную декларацию президентов Люблинского треугольника», - говорится в сообщении в Twitter.
 

Этот документ подтверждает многовековые исторические связи между Украиной, Литвой и Польшей, а также определяет приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника, в частности, в рамках стратегического курса нашего государства по членству в Европейском Союзе и НАТО.

В декларации также отмечено намерение Литвы и Польши продолжить оказание мощной военной, технической, оборонной, гуманитарной и другой поддержки Украине.

Напомним, президент Владимир Зеленский 11 января прибыл во Львов. Свой визит он начал с участия в церемонии почтения памяти украинских защитников. После этого собрал совещание.
 

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