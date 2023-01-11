Президенты Украины, Польши и Литвы подписали декларацию Люблинского треугольника
Президенты Украины, Литвы и Польши во Львове подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника. Об этом сообщает канцелярия польского президента по итогам встречи во Львове Владимира Зеленского, Анджея Дуды и Гитанаса Науседы.
«Президенты Польши, Литвы и Украины сегодня во Львове подписали совместную декларацию президентов Люблинского треугольника», - говорится в сообщении в Twitter.
Этот документ подтверждает многовековые исторические связи между Украиной, Литвой и Польшей, а также определяет приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника, в частности, в рамках стратегического курса нашего государства по членству в Европейском Союзе и НАТО.
Prezydenci Polski @AndrzejDuda, Litwy @GitanasNauseda, Ukrainy @ZelenskyyUa. Dziś we Lwowie została podpisana Wspólna Deklaracja Prezydentów Trójkąta Lubelskiego.— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023
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В декларации также отмечено намерение Литвы и Польши продолжить оказание мощной военной, технической, оборонной, гуманитарной и другой поддержки Украине.
Напомним, президент Владимир Зеленский 11 января прибыл во Львов. Свой визит он начал с участия в церемонии почтения памяти украинских защитников. После этого собрал совещание.