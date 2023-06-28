



Президенты Украины, Польши и Литвы обсудили "зерновую сделку" и расширение НАТО

Как сообщал Mignews.ua, в среду, 28 июня, в Киев с неанонсированным визитом прибыл президент Литвы, а также внезапно приехал президент Польши.



Президент Польши Анджей Дуда в ходе пресс-конференции в Киеве после переговоров с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой выразил надежду, что ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины могут быть смягчены.



"Я надеюсь, что эти решения будут как можно быстрее уменьшены, чтобы позволить максимально свободную торговлю. Но, прежде всего, есть вопросы, которые должны быть упорядочены. Это требует времени, это время необходимо для того, чтобы избежать определенных явлений, оказывающих очень негативное экономическое и общественное влияние", - отметил Дуда, добавив, что "эти вопросы очень важны и поэтому была необходимость введения этих ограничений".



"Но, как я уже сказал, я рассчитываю на то, что они как можно быстрее будут отменены. Именно потому, что механизмы будут хорошо проработаны и они позволят эффективно вести этот товарообмен и транзит", - подчеркнул польский глава государства.



В свою очередь президент Зеленский отметил, что это очень важно в момент, когда "Россия блокирует нашу зерновую инициативу".



"Мы должны иметь возможность как минимум транзита, но этот вопрос выходит за рамки двухсторонних отношений, и уже вынесен вопрос на уровень Европейского союза. Мы посмотрим, как будет все разблокировано, но уважаемая Урсула фон дер Ляйен (президент Еврокомиссии – ред.) обещала мне лично, что после 15-го не может быть продолжения блокировки. Будем верить в это", - отметил Зеленский.



Кроме этого, президенты Польши и Литвы поддерживают идею предоставления Украине четких перспектив членства в НАТО.



"Сегодня мы с Гитанасом Науседой стараемся, чтобы решения саммита НАТО, которые будут приняты, очень четко указали перспективу членства Украины в НАТО!", - заявил Дуда.



"Сегодня важно укрепить безопасность восточного фланга НАТО, а тем самым укрепить безопасность нашей части Европы. И как можно ближе подтянуть Украину к НАТО, охватить ее гарантиями безопасности, которые окончательно отогнали российского агрессора", - отметил президент Польши.



Президент Литвы в свою очередь заявил, что "наш месседж очень понятен: Украина будет членом НАТО. Литва поддерживает членство Украины в НАТО".



По словам Науседа, "в Вильнюсе должно быть очень ясно сказано, что Украина является неотъемлемой частью архитектуры НАТО в Европе".

