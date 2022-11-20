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Президентские выборы в Казахстане: по результатам экзитполов побеждает Токаев
20.11.2022 22:30 Евгения Маркова

Президентские выборы в Казахстане: по результатам экзитполов побеждает Токаев

Действующий президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев побеждает на досрочных выборах, следует из данных экзитполов. В случае избрания Токаев пробудет на посту президента семь лет и больше не сможет выдвигать свою кандидатуру на выборы.

На пост президента Казахстана претендовало 6 кандидатов.

  • Касым-Жомарт Токаев — действующий президент
  • Каракат Абден — депутат маслихата Астаны (местный законодательный орган)
  • Нурлан Ауесбаев — представитель Общенациональной социал-демократической партии
  • Жигули Дайрабаев — глава ассоциации фермеров Казахстана
  • Мейрам Кажыкен — экономист-теоретик
  • Салтанат Турсынбекова — правозащитница
Как пишет ВВС, кандидат, который займет второе место, сможет расчитывать на должность в правительстве. Однако социологи не уверены, что хоть один из всех, кроме Токаева, наберет больше 5%.

По данным первого экзитпола от международного института региональных исследований "Открытое общество", победу на выборах получил действующий президент Токаев, набрав 82,45%.

Второе место с 5,2% получила графа "против всех".

Явка на выборах составила почти 70%.

В Центральной избирательной комиссии обещают объявить предварительные итоги выборов 21 ноября в первой половине дня.

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