Президентские выборы в Казахстане: по результатам экзитполов побеждает Токаев
Действующий президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев побеждает на досрочных выборах, следует из данных экзитполов. В случае избрания Токаев пробудет на посту президента семь лет и больше не сможет выдвигать свою кандидатуру на выборы.
На пост президента Казахстана претендовало 6 кандидатов.
- Касым-Жомарт Токаев — действующий президент
- Каракат Абден — депутат маслихата Астаны (местный законодательный орган)
- Нурлан Ауесбаев — представитель Общенациональной социал-демократической партии
- Жигули Дайрабаев — глава ассоциации фермеров Казахстана
- Мейрам Кажыкен — экономист-теоретик
- Салтанат Турсынбекова — правозащитница
По данным первого экзитпола от международного института региональных исследований "Открытое общество", победу на выборах получил действующий президент Токаев, набрав 82,45%.
Второе место с 5,2% получила графа "против всех".
Явка на выборах составила почти 70%.
В Центральной избирательной комиссии обещают объявить предварительные итоги выборов 21 ноября в первой половине дня.