



Президентские выборы в Казахстане: по результатам экзитполов побеждает Токаев

Действующий президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев побеждает на досрочных выборах, следует из данных экзитполов. В случае избрания Токаев пробудет на посту президента семь лет и больше не сможет выдвигать свою кандидатуру на выборы.



На пост президента Казахстана претендовало 6 кандидатов.

Касым-Жомарт Токаев — действующий президент

Каракат Абден — депутат маслихата Астаны (местный законодательный орган)

Нурлан Ауесбаев — представитель Общенациональной социал-демократической партии

Жигули Дайрабаев — глава ассоциации фермеров Казахстана

Мейрам Кажыкен — экономист-теоретик

Салтанат Турсынбекова — правозащитница

Как пишет ВВС, кандидат, который займет второе место, сможет расчитывать на должность в правительстве. Однако социологи не уверены, что хоть один из всех, кроме Токаева, наберет больше 5%.По данным первого экзитпола от международного института региональных исследований "Открытое общество", победу на выборах получил действующий президент Токаев, набрав 82,45%.Второе место с 5,2% получила графа "против всех".Явка на выборах составила почти 70%.В Центральной избирательной комиссии обещают объявить предварительные итоги выборов 21 ноября в первой половине дня.