



Президент Зеленский прилетел в США: программа визита

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США с рабочим визитом. Он примет участие в Генассамблее ООН и проведет двухсторонние встречи. Самолет с украинским президентом приземлился в Нью-Йорке вечером 18 сентября.



Президент сразу из аэропорта уехал в госпиталь, чтобы посетить украинских защитников, проходящих лечение и реабилитацию в Нью-Йорке.



В Вашингтоне запланированы переговоры с президентом США, с лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством. "Встречусь с американским бизнесом, журналистами, общиной . Благодарю за лидерство США в поддержке нашей борьбы за свободу и независимость", - сообщил Зеленский.