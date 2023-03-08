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Президент Зеленский встретился с генсеком ООН Гутерришем
08.03.2023 15:47 Раиса Вовк

Президент Зеленский встретился с генсеком ООН Гутерришем

В среду, 8 марта, в Киеве состоялась встреча президента Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.  

Это третий визит генерального секретаря Организации в Киев с начала полномасштабного вторжения, рассказал глава государства. 

"Очень важно, что именно в Киеве мы говорим о том, как вернуть мир и международную безопасность, полную силу Устава ООН - тем нормам, которые все равно важны для всех народов на земле", - подчеркнул Зеленский.  

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