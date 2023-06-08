



Президент Зеленский сегодня на Херсонщине. Повестка - Каховская ГЭС

В четверг, 8 июня, Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Херсонской области. Он провел координационное совещание, на повестке дня которого самый главный вопрос: подрыв Каховской ГЭС и все, что с этим терактом связано, в частности, ликвидация последствий взрыва дамбы.



"Многие важные вопросы: оперативная обстановка в области, которая сложилась в результате катастрофы, эвакуация населения из потенциальных зон затопления, ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом плотины, организация жизнеобеспечения затопленных территорий", - написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.



По его словам, также на совещании обсудили перспективы возобновления экосистемы региона и оперативная военная обстановка в зоне техногенной катастрофы.



"Важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу по компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсонщины", - отметил президент.





Как впоследствии сообщил президент, он в Херсоне посетил переправу, на которой проводится эвакуация населения с подтопленных территорий.



"Наша задача - максимально защитить жизнь и помочь людям. Спасибо спасателям и волонтерам! Спасибо всем, кто вовлечен в эту работу!" - написал глава украинского государства.





Напомним, в результате подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС ночью 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился почти на метр. На сегодняшнее утро под водой находится 600 квадратных километров Херсонской области. Эвакуация людей из зоны катастрофы продолжается.



Так, с опасных территорий эвакуированы уже 1999 человек, больше всего эвакуировали из микрорайона "Корабел" (г. Херсон).



Также есть затопления в Николаевской области. Речь идет о Снегиревской общине (11 населенных) пунктов.



Тем временем в Днепропетровской области, а именно в Никопольском районе, остановились два водоканала в связи с критическим падением уровня воды в Каховском водохранилище.



В Миндовкилля прогнозируют, что вода после подрыва россиянами Каховской ГЭС еще будет прибывать, а спад ее уровня ожидается после 20-х чисел июня.