



Президент Зеленский пригласил в Украину самого богатого человека планеты Маска

Владимир Зеленский пригласил посетить Украину Илона Маска. Президент Украины считает, что такой визит поможет известному американскому бизнесмену лучше понять ситуацию в стране.



Предложение основателю Tesla Inc и самому богатому человеку на планете увидеть воочию ущерб, который причинили российские войска за девять месяцев войны, глава украинского государства сделал во время видеосвязи на саммите издания DealBook.



Владимир Зеленский заметил: этот визит поможет Маску понять ситуацию, прежде чем делать заявления об Украине.



"Если вы хотите понять, что здесь сделала Россия, приезжайте в Украину, и вы увидите это своими глазами... После этого вы расскажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда мы сможем ее закончить", – считает Владимир Зеленский.



К слову, во время интервью с Эндрю Россом Соркином видеосвязь оборвалась. А после того, как она возобновилась, Соркин пошутил, что Маск мог "прервать связь".



"Я вас слышу. Самое главное, что мистер Маск нас услышит", – сказал в ответил Президент Украины.



Ранее Илон Маск объявил о предложении прекратить войну России против Украины на условиях Путина. Он также грозился сократить финансовую поддержку интернета Starlink в Украине, но потом передумал.