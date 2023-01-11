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Президент Зеленский приехал во Львов
11.01.2023 13:32 Раиса Вовк

Президент Зеленский приехал во Львов

Президент Владимир Зеленский сегодня, 11 января приехал во Львов. Свой визит он начал с чествования памяти украинских воинов. 

"Начал свой визит во Львов с важнейшего - чествования памяти украинских воинов. Слава всем, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость нашего государства! Слава Украине!", - сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

Позже при участии президента состоялось координационное совещание.

Обсудили состояние охраны государственной границы, оперативную обстановку на границе с Республикой Беларусь и контрдиверсионные мероприятия на этих территориях.

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