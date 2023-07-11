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Президент Зеленский прибыл на саммит НАТО
11.07.2023 16:43 Раиса Вовк

Президент Зеленский прибыл на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс, на саммит НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Зеленский примет участие в поднятии флага Украины, а затем встретится с лидерами НАТО.

В среду, 12 июля, ожидается его встреча с лидерами США, Канады, Германии, Франции. Также состоится заседание Совета Украина-НАТО с участием Зеленского.

Известно, что на саммит приехал не только президент, но и первая леди Украины Елена Зеленская, а также министр обороны Алексей Резников, который ранее заявил, что главная цель Киева – членство в Альянсе.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенбенг заявлял, что Зеленский во вторник примет участие только в ужине лидеров, а заседание Совета Украина-НАТО анонсировано на среду.

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