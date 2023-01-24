Президент Зеленский отправил в отставку пять глав облгосадминистраций
Президент Владимир Зеленский уволил руководителей пяти областей. Он подписал соответствующие указы. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Так, указом главы государства были отправлены в отставку главы ОВА в таких областях:
- Киевская - Алексей Кулеба,
- Днепропетровская - Валентин Резниченко,
- Запорожская - Александр Старух,
- Сумская - Дмитрий Живицкий,
- Херсонская - Ярослав Янушевич.
Напомним, Кабмин сегодняшним решением уже согласовал отставку пяти глав областей, имена которых указаны выше.
Также, как сообщили источники, сегодня правительство не планирует назначать на свободные должности новых руководителей ОВА.