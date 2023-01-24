Новости » Политика
Президент Зеленский отправил в отставку пять глав облгосадминистраций
24.01.2023 21:13 Раиса Вовк

Президент Зеленский отправил в отставку пять глав облгосадминистраций

Президент Владимир Зеленский уволил руководителей пяти областей. Он подписал соответствующие указы. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Так, указом главы государства были отправлены в отставку главы ОВА в таких областях:

  • Киевская - Алексей Кулеба,
  • Днепропетровская - Валентин Резниченко,
  • Запорожская - Александр Старух,
  • Сумская - Дмитрий Живицкий,
  • Херсонская - Ярослав Янушевич.


Напомним, Кабмин сегодняшним решением уже согласовал отставку пяти глав областей, имена которых указаны выше.

Также, как сообщили источники, сегодня правительство не планирует назначать на свободные должности новых руководителей ОВА.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы