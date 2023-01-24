



Президент Зеленский отправил в отставку пять глав облгосадминистраций

Президент Владимир Зеленский уволил руководителей пяти областей. Он подписал соответствующие указы. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.



Так, указом главы государства были отправлены в отставку главы ОВА в таких областях:

Киевская - Алексей Кулеба,

Днепропетровская - Валентин Резниченко,

Запорожская - Александр Старух,

Сумская - Дмитрий Живицкий,

Херсонская - Ярослав Янушевич.