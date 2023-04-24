



Президент Зеленский: От Бахмута мы отказаться не можем

В Бахмуте продолжаются ожесточенные бои. Захват этого города в Донецкой области расширит возможности для дальнейшего наступления армии РФ, то есть, поможет расширить фронт. Украина этого допустить не может.



Такое заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Al Arabiya.



Глава украинского государства настаивает на стратегическом значении города в Донецкой области, несмотря на то, что некоторые аналитики утверждают обратное.



По его словам, если российские войска захватят Бахмут, он может стать плацдармом для их наступления на Краматорск и Славянск.



"Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это (поможет – ред.) расширить фронт и даст российским войскам и ЧВК "Вагнер" шанс захватить больше наших земель", – подчеркнул Владимир Зеленский.



Президент поблагодарил союзников за поддержку и отметил, что они также поддерживают себя, помогая Украине.



"Правда в том, что Россия не остановится на Украине, и это всем понятно", – сказал Владимир Зеленский, добавив, что Украина, однако, может остановить РФ.



Напомним, ранее о том, что в Бахмуте идут самые ожесточенные бои на востоке, подтвердили и в Министерстве обороны Украины, уточнив, что армия РФ продвигается на отдельных участках.