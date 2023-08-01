



Президент Замбии: Мы стремимся к более тесным связям с Израилем

Президент Замбии Хакаинде Хичилема, находящийся с визитом в Израиле , заявил i24NEWS в понедельник, что его страна стремится к более тесным связям с еврейским государством “для взаимной выгоды”.



“В данном случае то, что Израиль сделал для себя, успехи, достигнутые им в экономике, инновациях, технологиях, вы знаете, в этом пространстве эта страна сделала очень много”, — сказал президент африканской страны.



Замбия хочет “работать с Израилем, работать с промышленностью здесь, чтобы иметь отношения, которые принесут пользу Израилю, израильскому народу и Замбии, замбийскому народу во многих сферах“, — добавил он.



Он отметил опыт Израиля в области водного орошения, который может быть очень полезен для южноафриканской страны. Экономическое сотрудничество с Израилем особенно важно для Замбии на фоне огромного долга страны перед Китаем. Всего месяц назад Замбия заключила соглашение о реструктуризации долга с рядом стран, в том числе с Израилем.



Ранее в понедельник президент Хичилема и его жена вместе с делегацией министров из Замбии посетили Стену Плача и помолились.



Также в понедельник министр иностранных дел Эли Коэн встретился со своим замбийским коллегой Стэнли Какубо в Иерусалиме. Они обсудили двусторонние отношения и установление позиции Израиля в качестве наблюдателя в Африканском союзе и на региональной арене.



В ходе встречи министры также договорились укреплять сотрудничество в сферах медицины, связи, сельского хозяйства и культуры, подписав рамочное соглашение между двумя странами.



Во вторник Хичилему примет Ицхак Герцог. Два лидера проведут дипломатическую встречу, а позже в тот же день Хичилема посетит государственный ужин в резиденции президента.



