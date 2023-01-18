



Президент Южной Кореи поведал о стремлениях по энергетике

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил на саммите в Объединенных Арабских Эмиратах, что усилия его страны стать углеродно-нейтральной к 2050 году будут в определенной степени зависеть от возвращения к ядерной энергетике.



Комментарии южнокорейского главы государства о развитии ядерного поколения важны ввиду строительства Кореей АЭС Барака в ОАЭ, ведь это развитие может обеспечить Корее выгодные контракты на техническое обслуживание станции и будущие проекты в Эмиратах.



"Если наши две страны объединят усилия по развитию чистой энергии… это не только усилит энергетическую безопасность обоих наших государств, но и будет способствовать стабильности глобального энергетического рынка", – сказал Юн Сук Йоль.



Планируется, что после запуска всех блоков АЭС Барака будет обеспечивать около четверти потребностей Эмиратов в электроэнергии.