



Президент ЮАР сообщил, о чем удалось договориться с Зеленским и Путиным

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, возглавлявший делегацию лидеров стран Африки, подвел итоги своих недавних визитов в Украину и Россию. Он считает, что "мирные" предложения делегации будут рассмотрены обеими сторонами. Об этом сообщается на официальной странице президента ЮАР.



Кроме Рамафосы, в состав миссии вошли президенты Сенегала, Коморских островов, Замбии и Южной Африки, а также премьер-министр Египта и посланники Республики Конго и Уганды.



"Мы представили предложение из десяти пунктов, которое, по нашему мнению, как африканских лидеров, может способствовать различным усилиям, которые прилагают разные стороны для прекращения войны", - говорится в сообщении.



В предложение, выдвинутое в рамках Африканской "мирной" инициативы, включены призывы к деэскалации боевых действий и безотлагательному началу переговоров, за освобождение военнопленных и возвращение детей, большая гуманитарная поддержка.



Представители делегаций заявили, что подтвердили, что суверенитет стран следует уважать в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций, а также подчеркнули настоятельную необходимость обеспечения безопасности обеих стран.



"Одним из ключевых достижений Мирной "миссии" стал положительный прием, полученный нами с обеих сторон, который мы признали обнадеживающим и который дает основания для оптимизма относительно того, что предложения будут рассмотрены", - заявили на странице президента ЮАР.



В чем заключается интерес стран Африки



Делегация обратила внимание президентов Украины и России на то, что Африка также материально заинтересована в урегулировании войны.



"И Россия, и Украина являются крупными поставщиками зерна и производителями удобрений, предназначенных для африканских рынков. По данным Африканского банка развития, война вызвала нехватку около 30 миллионов тонн зерна на африканском континенте, а также резкое повышение его стоимости. В результате этой войны африканские страны страдают от роста цен на продукты питания и энергию", - сообщили в ЮАР.



Отмечается, что сбои в цепочке поставок привели к нехватке сельскохозяйственных ресурсов, таких как удобрения, что угрожает продовольственной безопасности ряда африканских стран.



Президент ЮАР отметил, что эта инициатива имеет историческое значение, поскольку африканские лидеры впервые отправляются с "миротворческой" миссией за пределы континента.



"Хотя в состав делегации входили страны, которые занимали разные позиции по различным резолюциям ООН по войне в Украине, все представленные страны заняли неприсоединившуюся позицию по этому вопросу. Это добавило авторитета "миссии" и породило доверие с обеих сторон", - говорится в заявлении.



Рамафоса сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин договорились о дальнейших переговорах после этого первого визита. Взаимодействие с обеими сторонами и представителями стран Африки будет продолжаться.