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Президент выступит с официальным обращением к нации
12.02.2023 16:55 Алина Груднева

Президент выступит с официальным обращением к нации

Вечером, 12 февраля, президент Израиля Ицхак Герцог выступит с особым обращением к нации.

Оно состоится на фоне ожесточенных дебатов относительно продвижения правительственного плана по реализации правовой реформы.

Ожидается, что выступление Герцога состоится в 20:00. Канцелярия президента, публикуя анонс, не предоставила подробностей о том, что именно намерен сказать Герцог.

Он неоднократно призывал стороны вести открытый диалог относительно революции в судебной системе, чтобы прийти к компромиссу.

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