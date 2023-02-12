



Президент выступит с официальным обращением к нации

Вечером, 12 февраля, президент Израиля Ицхак Герцог выступит с особым обращением к нации.



Оно состоится на фоне ожесточенных дебатов относительно продвижения правительственного плана по реализации правовой реформы.



Ожидается, что выступление Герцога состоится в 20:00. Канцелярия президента, публикуя анонс, не предоставила подробностей о том, что именно намерен сказать Герцог.



Он неоднократно призывал стороны вести открытый диалог относительно революции в судебной системе, чтобы прийти к компромиссу.