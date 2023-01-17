



Президент Вьетнама Фук уходит в отставку из-за "правонарушений" его министров

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук подал в отставку после того, как правящая Коммунистическая партия обвинила его в "правонарушениях" со стороны подконтрольных ему чиновников в период, когда он занимал пост премьер-министра, сообщило правительство во вторник.



68-летний Фук, который был премьер-министром с 2016 по 2021 год, занимал "церемониальную" должность президента менее двух лет и является самым высокопоставленным чиновником, на которого направлено широкомасштабное подавление коррупции партией.



Вьетнам не имеет верховного правителя и официально возглавляется четырьмя "столпами": секретарем партии, президентом, премьер-министром и председателем законодательного собрания.



"Полностью осознавая свои обязанности перед партией и народом, он подал заявление об уходе с занимаемых должностей, увольнении с работы и выходе на пенсию", — говорится в заявлении правительства со ссылкой на Центральный комитет партии.



В последние недели СМИ высказывали предположения, что Фук уйдет в отставку после увольнения в январе двух заместителей премьер-министра, которые служили под его началом, поскольку коммунистическая партия Вьетнами усилила антикоррупционную кампанию, возглавляемую ее давним главой, Нгуеном Фу Чонгом.



По данным партии, только в 2022 году 539 членов партии были привлечены к уголовной или дисциплинарной ответственности за коррупцию и "умышленные правонарушения", в том числе министры, высокопоставленные чиновники и дипломаты, а полиция расследовала 453 дела о коррупции, что на 50% больше, чем в 2021 году.



Чтобы вступить в силу, отставка Фука требует одобрения Национальной ассамблеи, которая проведет внеочередное заседание на этой неделе.



Фук был избран в апреле 2021 года президентом, и многие считали, что он сменит Генерального секретаря партии, самую престижную должность в государстве. В течение пяти лет он занимал пост премьер-министра, выступающего за бизнес, курируя дальнейшее ускорение процесса экономической либерализации, включавшего торговые сделки с Европейским Союзом, Японией и Австралией.

