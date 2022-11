Президент Венгрии назвала Израиль "сильным стратегическим партнером"

Президент Венгрии Каталин Новак во время своего визита в Израиль встретилась с президентом страны Ицхаком Герцогом.



По итогам встречи она заявила: "Венгрия и Израиль являются сильными стратегическими партнерами и поддерживают тесные двусторонние связи. У меня была продуктивная встреча с израильским президентом Ицхаком Герцогом. Спасибо за радушный прием и с нетерпением ждем встречи с вами в Венгрии в ближайшее время".





🇭🇺🇮🇱Hungary and #Israel are strong strategic partners and maintain ever close bilateral ties. I had a productive meeting with 🇮🇱 President @Isaac_Herzog. Thank you for the friendly welcome and looking forward to seeing you in Hungary soon. pic.twitter.com/FoFv46oRvp