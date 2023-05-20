



Президент Украины примет участие в заключительном дне саммита G7 в Японии

Президент Украины Владимир Зеленский должен прибыть в Японию в субботу, 20 мая, и присоединится к обсуждениям на саммите "Большой семерки" (G7) в Хиросиме. Об этом сообщает Kyodo.



Зеленский лично примет участие в заключительном дне трехдневной встречи G7 в воскресенье, 21 мая, подтверждает правительство Японии.



Сначала речь шла о планах главы Украинского государства присутствовать на саммите в онлайн-формате, однако, президент выразил "сильное" желание присоединиться к нему лично, сообщило МИД Японии.



"После тщательного рассмотрения повестки и расписания саммита мы решили, что в заключительный день саммита проведем сессию по Украине среди лидеров G-7 с личным присутствием президента Зеленского", – говорится в сообщении.



Зеленский посетит саммит как гость на сессии по теме "мир и стабильность". Также президент планирует провести переговоры с председательствующим на саммите премьер-министром Японии Фумио Кисидой.



Согласно источникам, знакомым с планом, украинский лидер также рассматривает возможность посещения музея Хиросимы, в котором задокументированы разрушения, вызванные атомной бомбой США в 1945 году, и возложение венка в память о жертвах атомной бомбардировки.

Также появилась информация о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хиросиме в рамках саммита G7. Это станет первой личной встречей двух лидеров начала полномасштабной войны в Украине.



В Японии в городе Хиросима сегодня стартовал 49-й саммит лидеров "Группы семи". Участники саммита уже объявили о новых санкциях против РФ.