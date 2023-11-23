



Президент Украины подписал санкции против 147 россиян и граждан других стран

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" о санкциях в отношении 147 граждан РФ и других государств, связанных с РФ.



Об этом говорится в указах Президента Украины №772/2023 и №773/2023 от 23 ноября 2023 года.



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В первый санкционный список попали 60 физических лиц – это граждан РФ, Украины, Кипра, Белоруссии, Германии, Узбекистана, Австрии, Великобритании.



В списке, в частности, упомянуты:

Владимир Сивкович – бывший секретарь СНБО, который скрывается в РФ,

Леонид Харченко – обвиняется в крушении авиалайнера "Малазийских авиалиний" рейса МН17,

Дарья Морозова – т.н. уполномоченная по правам человека оккупационной администрации Донецкой области,

Назим Эфендиев , Вахтанг Кочаров и Валерий Казикаев – топ-менеджеры компаний группы USM российского олигарха Алишера Усманова,

Наталья Давыдова – жена экс-главы USM Ивана Стрешинского,

Натан Винер – сын жены Усманова Ирины Винер.

Санкции против них вводятся на 10 лет. Также предусмотрена блокирование их активов, аннулирование лицензий, ограничение на транзит и торговые операции на территории Украины, запрет на приватизацию и публичные закупки.



Во второй санкционный список попали 87 физических лиц – граждан РФ.



Среди них:

Анатолий Чубайс – бывший руководитель администрации президента РФ,

Андрей Демин – командующий войсками ПВО-ПРО – заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ,

Алексей Кудрин – глава Счетной палаты и экс-министр финансов РФ,

отец, жена и сын украинского коллаборанта Евгения Балицкого ,

Елена Андреева – главный санитарный врач Москвы,

Александр Дорофеев – генеральный директор нижнегородской фирмы ООО "РемЭксСтрой",

Александр Герман – генеральный директор ООО "Галактика".

Санкции против 34 из них вводятся на 10 лет, 50 – на пять лет, против трех – на три года. Они предусматривают блокирование активов, лишение государственных наград, аннулирование лицензий, запрет на транзит и торговые операции на территории Украины, вывод капитала за границу, на приватизацию, покупку земли.



Надо сказать, Украина ввела много уровней санкций против России и связанных с Кремлем олигархов. Еще в начале вторжения в 2022 году НБУ запретил обращение рубля и закрыл российские государственные банки. Украинские суды постоянно конфисковывают российские активы.

Напомним

, в мае Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет. Закон уже принят Верховной Радой и вступил в силу. Ограничения будут затрагивать: полный запрет торговых операций; остановки транзита ресурсов; полетов и перевозки на территорию Украины; предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана.



А 18 ноября Украина приняла ряд санкций против поддерживающих РФ физических и юридических лиц.