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Президент Украины подписал санкции против 147 россиян и граждан других стран
23.11.2023 18:23 Mignews.ua

Президент Украины подписал санкции против 147 россиян и граждан других стран

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" о санкциях в отношении 147 граждан РФ и других государств, связанных с РФ.

Об этом говорится в указах Президента Украины №772/2023 и №773/2023 от 23 ноября 2023 года.

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В первый санкционный список попали 60 физических лиц – это граждан РФ, Украины, Кипра, Белоруссии, Германии, Узбекистана, Австрии, Великобритании.

В списке, в частности, упомянуты:

  • Владимир Сивкович – бывший секретарь СНБО, который скрывается в РФ,
  • Леонид Харченко – обвиняется в крушении авиалайнера "Малазийских авиалиний" рейса МН17,
  • Дарья Морозова – т.н. уполномоченная по правам человека оккупационной администрации Донецкой области,
  • Назим Эфендиев, Вахтанг Кочаров и Валерий Казикаев – топ-менеджеры компаний группы USM российского олигарха Алишера Усманова, 
  • Наталья Давыдова – жена экс-главы USM Ивана Стрешинского,
  • Натан Винер – сын жены Усманова Ирины Винер.
Санкции против них вводятся на 10 лет. Также предусмотрена блокирование их активов, аннулирование лицензий, ограничение на транзит и торговые операции на территории Украины, запрет на приватизацию и публичные закупки.

Во второй санкционный список попали 87 физических лиц – граждан РФ.

Среди них:
  • Анатолий Чубайс – бывший руководитель администрации президента РФ,
  • Андрей Демин – командующий войсками ПВО-ПРО – заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ,
  • Алексей Кудрин – глава Счетной палаты и экс-министр финансов РФ,
  • отец, жена и сын украинского коллаборанта Евгения Балицкого,
  • Елена Андреева – главный санитарный врач Москвы,
  • Александр Дорофеев – генеральный директор нижнегородской фирмы ООО "РемЭксСтрой",
  • Александр Герман – генеральный директор ООО "Галактика".
Санкции против 34 из них вводятся на 10 лет, 50 – на пять лет, против трех – на три года. Они предусматривают блокирование активов, лишение государственных наград, аннулирование лицензий, запрет на транзит и торговые операции на территории Украины, вывод капитала за границу, на приватизацию, покупку земли.

Надо сказать, Украина ввела много уровней санкций против России и связанных с Кремлем олигархов. Еще в начале вторжения в 2022 году НБУ запретил обращение рубля и закрыл российские государственные банки. Украинские суды постоянно конфисковывают российские активы.

Напомним, в мае Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет. Закон уже принят Верховной Радой и вступил в силу. Ограничения будут затрагивать: полный запрет торговых операций; остановки транзита ресурсов; полетов и перевозки на территорию Украины; предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана.

А 18 ноября Украина приняла ряд санкций против поддерживающих РФ физических и юридических лиц.

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