Президент Украины подписал санкции против 147 россиян и граждан других стран
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" о санкциях в отношении 147 граждан РФ и других государств, связанных с РФ.
Об этом говорится в указах Президента Украины №772/2023 и №773/2023 от 23 ноября 2023 года.
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В первый санкционный список попали 60 физических лиц – это граждан РФ, Украины, Кипра, Белоруссии, Германии, Узбекистана, Австрии, Великобритании.
В списке, в частности, упомянуты:
- Владимир Сивкович – бывший секретарь СНБО, который скрывается в РФ,
- Леонид Харченко – обвиняется в крушении авиалайнера "Малазийских авиалиний" рейса МН17,
- Дарья Морозова – т.н. уполномоченная по правам человека оккупационной администрации Донецкой области,
- Назим Эфендиев, Вахтанг Кочаров и Валерий Казикаев – топ-менеджеры компаний группы USM российского олигарха Алишера Усманова,
- Наталья Давыдова – жена экс-главы USM Ивана Стрешинского,
- Натан Винер – сын жены Усманова Ирины Винер.
Во второй санкционный список попали 87 физических лиц – граждан РФ.
Среди них:
- Анатолий Чубайс – бывший руководитель администрации президента РФ,
- Андрей Демин – командующий войсками ПВО-ПРО – заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ,
- Алексей Кудрин – глава Счетной палаты и экс-министр финансов РФ,
- отец, жена и сын украинского коллаборанта Евгения Балицкого,
- Елена Андреева – главный санитарный врач Москвы,
- Александр Дорофеев – генеральный директор нижнегородской фирмы ООО "РемЭксСтрой",
- Александр Герман – генеральный директор ООО "Галактика".
Надо сказать, Украина ввела много уровней санкций против России и связанных с Кремлем олигархов. Еще в начале вторжения в 2022 году НБУ запретил обращение рубля и закрыл российские государственные банки. Украинские суды постоянно конфисковывают российские активы.
Напомним, в мае Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет. Закон уже принят Верховной Радой и вступил в силу. Ограничения будут затрагивать: полный запрет торговых операций; остановки транзита ресурсов; полетов и перевозки на территорию Украины; предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана.
А 18 ноября Украина приняла ряд санкций против поддерживающих РФ физических и юридических лиц.