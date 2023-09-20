Президент Украины на полях Генассамблеи ООН: встречи и заявления
Президент Украины Владимир Зеленский провел двусторонние встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН, в частности, с Генсеком ООН Антониу Гутерришем, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, главой Моссада Дэвидом Барнеа. Кроме того, глава украинского государства выступил с речью на Саммите устойчивого развития. Bibi and Zelensky pic.twitter.com/Nfjf6M4v3Y שאלתי את זלנסקי בפתח פגישתו עם רה"מ נתניהו למה הוא מצפה מישראל. הוא השיב: "להרבה" pic.twitter.com/NbzOMA8ERo At the top of his meeting with Israeli Prime Minister Netanyahu, Ukraine's president Zelensky gave a big hug to the director of the Mossad spy agency David Barnea. This could indicate that it is not the first time they met pic.twitter.com/NYKz6GHRe5
"Обсудили с лидерами самые важные двусторонние вопросы: зерновую инициативу, защиту международного права и стабильности, создание зерновых хабов в Африке, ситуацию на поле боя. Спасибо за поддержку Украины!" – высказал слова благодарности глава украинского государства в своем Telegram-канале всем вместе и каждому отдельно – Южно-Африканской Республике, Кении, Европейскому совету, Израилю, Организации Объединенных Наций.
Так, во время своего визита в Нью-Йорк Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Стороны обсудили перспективы возобновления работы Черноморской зерновой инициативы.
фото: president.gov.ua
"Президент поблагодарил Антониа Гутерриша за поддержку усилий Украины по обеспечению стабильности продовольственных рынков и экспорта", – говорится в сообщении, обнародованном Офисом президента Украины.
Кроме того, Зеленский обратил внимание Гутерриша на использование Россией иранских дронов и выразил надежду на дальнейшую активную помощь со стороны ООН в оперативном реагировании на неотложные нужды украинского населения в гуманитарной сфере.
Надо отметить и еще одну "позитивную встречу", которую провел Президент Украины Владимир Зеленский – впервые с начала полномасштабного вторжения РФ он встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.
фото: president.gov.ua
Как сообщает The Times of Israel, при встрече стороны обменялись рукопожатиями, после чего Зеленский заметил, что вместе с Нетаньяху прибыла большая команда. Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан отметил, что "многие люди хотят участвовать".
Кроме того, сообщается, что у президента был короткий разговор с главой Моссада Дэвидом Барнеа.
"Зеленский привел с собой меньшую команду, включая своего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и главу администрации Андрея Ермака, которые, по словам некоторых, должны проводить более жесткую позицию по Израилю", – отмечает издание.
В целом, по данным издания, встреча продолжалась около 15 минут и была "дружественной". Кроме того, глава Моссада долго общался с Ермаком, а министр стратегических вопросов Рон Дермер общался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
О чем же говорили стороны. Как сообщил Президент Владимир Зеленский, обсуждалось сотрудничество стран, в том числе в сфере гражданской защиты.
"Я сообщил ему об ударах россиян по нашим городам, портам и критической инфраструктуре с использованием иранских беспилотников", – написал Зеленский, добавив, что Украина разделяет обеспокоенность по усилению военного сотрудничества между Россией и Ираном.
Кроме того, сообщается, что Израиль пообещал продолжать оказывать гуманитарную помощь, включая помощь в борьбе с наземными минами.
Принимает активное участие президент Зеленский и в не менее важных мероприятиях, которые проходят в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Так, глава украинского государства выступил на Саммите устойчивого развития, где озвучил предложение Украины создать хабы для хранения своей агропромышленности в "особо чувствительных регионах" для избежания возникновения потрясений на мировом продовольственном рынке.
фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский отметил, что подобные хабы могут быть созданы в некоторых странах Африки.
"Чтобы предотвратить любые потрясения на мировом продовольственном рынке, мы можем создать хабы на миллионы тонн зерна в год в особо чувствительных зонах, например, в портах Африки", – сказал Президент Укратины, добавив, что украинская сторона уже начала соответствующие переговоры о таких возможностях.
"Украинский экспорт продовольствия достиг берегов Алжира, Джибути, Египта, Кении, Ливии, Ливана, Марокко, Сомали, Туниса, Бангладеш, Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Шри-Ланки, Таиланда, Вьетнама, Ирака, Омана, Турции, Йемена и других стран. Из транзитных портов наша продукция доставлена в Эфиопию и Судан. В общей сложности 32 миллиона тонн еды. Это на 32 миллиона тонн меньше хаоса", – заявил в своем выступлении Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что этим Украина помогает миру быть более стабильным, крепким, а назвал очень важным то, что "мир слышит об кладе Украины в глобальную безопасность".
Bibi and Zelensky pic.twitter.com/Nfjf6M4v3Y— Barak Ravid (@BarakRavid) September 19, 2023
שאלתי את זלנסקי בפתח פגישתו עם רה"מ נתניהו למה הוא מצפה מישראל. הוא השיב: "להרבה" pic.twitter.com/NbzOMA8ERo— Barak Ravid (@BarakRavid) September 19, 2023
At the top of his meeting with Israeli Prime Minister Netanyahu, Ukraine's president Zelensky gave a big hug to the director of the Mossad spy agency David Barnea. This could indicate that it is not the first time they met pic.twitter.com/NYKz6GHRe5— Barak Ravid (@BarakRavid) September 19, 2023