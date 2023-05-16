



Президент Туниса встретится с главой еврейской общины после нападения на синагог

Президент Туниса Кайс Сайед пригласил главу еврейской общины страны на встречу через несколько дней после смертельного нападения на местную синагогу, сообщает израильская общественная телекомпания Kan.



В сообщении говорится, что завтра Саид примет главного раввина Хаима Битана в резиденции президента.



Встреча состоялась через неделю после того, как боевик убил пять человек в результате нападения на древнюю синагогу на тунисском острове Джерба ​​во время ежегодного паломничества.



Среди погибших были двое двоюродных братьев-евреев, Авиль Хаддад, 30 лет, и Бенджамин Хаддад, 43 года, а также трое охранников.

