



Президент Туниса: Шторм Даниэль – свидетельство программы сионистского движения

Президент Туниса Кайс Сайед обвинил “сионистское движение” в том, что оно стоит за соглашением о присвоении названия шторму “Даниэль”, в результате которого погибли тысячи ливийцев.



“Что касается шторма “Даниэль”, они даже не удосужились подвергнуть сомнению происхождение этого имени”, – заявил президент Туниса на заседании правительства. “Кто такой Даниэль? Он еврейский пророк”.



Во время заседания правительства в понедельник президент Туниса не стал обвинять еврейский народ или Израиль в настоящей буре, заявив, что у него нет проблем “с евреями”, а есть только “всемирное сионистское движение”.



“Сионистское движение проникло внутрь, оставив умы и все мысли в полной интеллектуальной коме”, – отметил Саид.



Следует отметить, что название было дано Греческой национальной метеорологической службой на основе системы, используемой другими европейскими метеорологическими службами.



На той же встрече в понедельник президент Туниса исключил любую возможность нормализации отношений между Тунисом и Израилем, назвав Авраамовы соглашения “предательством палестинцев”.



“Для меня нормализация, о которой они говорят, даже не существует как термин. Это государственная измена палестинскому народу и его правам в Палестине, во всей Палестине”, – добавил он.

