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Президент Туниса исключает установление дипломатических отношений с Израилем
31.08.2023 08:56 Ирина Демьянова

Президент Туниса исключает установление дипломатических отношений с Израилем

Президент Туниса Кайс Саид заявил на этой неделе, что слово “нормализация” для него не существует, когда речь идет об Израиле.

Саид сделал эти заявления на встрече иностранных послов в столице Туниса во вторник, сообщает тунисский новостной сайт Nessma.

Саид призвал недавно назначенных послов четырех стран — Сербии, Ирана, Ирака и Турции — никогда не забывать палестинское дело, “центральный вопрос для всех стран”.

Президент Туниса подчеркнул важность пропаганды того, чтобы Иерусалим стал столицей независимого палестинского государства, права на возвращение палестинских беженцев и восстановления палестинским народом своих прав на “всю Палестину”.

 

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