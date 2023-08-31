



Президент Туниса исключает установление дипломатических отношений с Израилем

Президент Туниса Кайс Саид заявил на этой неделе, что слово “нормализация” для него не существует, когда речь идет об Израиле.



Саид сделал эти заявления на встрече иностранных послов в столице Туниса во вторник, сообщает тунисский новостной сайт Nessma.



Саид призвал недавно назначенных послов четырех стран — Сербии, Ирана, Ирака и Турции — никогда не забывать палестинское дело, “центральный вопрос для всех стран”.



Президент Туниса подчеркнул важность пропаганды того, чтобы Иерусалим стал столицей независимого палестинского государства, права на возвращение палестинских беженцев и восстановления палестинским народом своих прав на “всю Палестину”.



