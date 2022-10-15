



Президент Таджикистана - Путину: не относитесь к нам, как к странам бывшего СССР

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал президента РФ Владимира Путина не относиться к странам Центральной Азии как к бывшему СССР.

Соответствующее заявление он сделал, выступая на саммите "Россия – Центральная Азия" в Астане.

"Мы с вами были свидетелями развала Советского Союза. Тогда, как и сейчас, не было внимания малым республикам, малым народам. Не учитывались традиции, обычаи. Не оказалась поддержка развитию", – отметил Рахмон.

По его словам, Таджикистан хочет ощущать уважение со стороны главного стратегического партнера.

"Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу. Остальные республики – как и было: "Давай молоко, давай хлопок, давай это, давай то"... Да, мы малые народы, нас не 100 млн, не 200 млн... Но у нас есть история, культура. Мы хотим, чтобы нас уважали. Ничего больше не надо. Чтобы уважали", – отметил он.

Рахмон возмущен тем, что такие события, как бизнес-форумы, проводятся только в Казахстане или Узбекистане.