



Президент США выступил с ежегодным посланием Конгрессу: Основные моменты

Президент США Джо Байден вечером 7 февраля обратился к конгрессу США с ежегодным посланием о положении дел в стране.



Во время выступления, которое продолжалось 73 минуты, Байден упомянул достижения своей администрации, например, что за два года его президентства в США на фоне пандемии коронавируса создали “рекордные 12 миллионов рабочих мест”. Он заявил, что “ковид больше не контролирует нашу жизнь”, а также подчеркнул, что “США – единственная страна, выходящая из кризисов сильнее, чем была в их начале”.



Байден сообщил, что за два года работы на посту президента подписал более 300 документов, разработанных и республиканцами, и демократами. Среди таких мер — закон о признании однополых браков на федеральном уровне и военная помощь Украине. Джо Байден отметил, что демократы и республиканцы могут работать вместе, и пообещал поддержку проектам Республиканской партии.



Джо Байден также заявил, что готов одновременно и к конкуренции, и к сотрудничеству с Китаем.



“Мы ясно дали понять, если Китай угрожает нашему суверенитету, мы будем действовать, чтобы защитить нашу страну”, – сказал президент.



В завершение своей речи Джо Байден напомнил, что в 2022 году выступал с таким же посланием конгрессу “всего через несколько дней после того, как Владимир Путин развязал бесчеловечную войну против Украины”.



“Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии Путина. Мы встали рядом с украинским народом “, – сказал Джо Байден.



Во время своего выступления Байден ни разу не упомянул Россию. За все выступление Байден упомянул фамилию российского президента всего четыре раза, говоря о “путинской войне”. Для сравнения в прошлогоднем выступлении Байден упоминал Путина 30 раз.