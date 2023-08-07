



Президент Словакии разрешила добровольцам служить в ВСУ

Граждане Словакии присоединяться к службе в рядах ВСУ как добровольцы. На это они получили соответствующее разрешение от президента своей страны. Как известно, согласно действующему законодательству, граждане Словакии имеют право присоединиться к службе в армиях других стран только с разрешения главы государства.



Информацию о том, что президент Словакии Зузана Чапутова разрешила девяти гражданам страны вступить в ряды Вооруженных Сил Украины, сообщил директор отдела коммуникаций Канцелярии президента Словакии Юзеф Матей, пишет словацкое издание Teraz.Sk.



"С 24 февраля 2022 года по 2 августа 2023 года президент Словакии выдала в общей сложности 35 решений, из которых девять о разрешении и 26 о запрете прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины", - уточнил Йозеф Матей.



Причины отказа не сообщаются.



По словам Матея, служба словаков в иностранных вооруженных силах должна быть санкционирована президентом Словакии в соответствии с Законом о военной обязанности. Заявление подается в райотдел, его должны прокомментировать Министерства обороны, внутренних и иностранных дел. Без разрешения президента словакам грозит уголовная ответственность.