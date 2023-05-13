



Президент Словакии подаст в суд на бывшего премьера: что стало причиной

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что подаст в суд на лидера оппозиции и бывшего премьер-министра Роберта Фицо, пишет Eursctiv.



Отмечается, что Фицо неоднократно называл Чапутову "американским агентом", поэтому президенту и ее семье начали угрожать убийством.



Полиция возбудила четыре уголовных дела по фактам опасных угроз в адрес президента. Однако, бывший премьер отказался извиниться за свои комментарии.



"Сделать кого-то мишенью с помощью ненавистной лжи уже стоило жизни людям в Словакии", - отметила Чапутова.



Президент не сообщила, какой конкретно судебный иск она намерена подать против Фицо.



Ранее Роберт Фицо, лидер партии Smer-SD, которая лидирует в опросах перед парламентскими выборами в Словакии, выступил против военной помощи Украине. Он также обещал блокировать санкции ЕС против России.