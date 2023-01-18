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Президент Сербии Вучич признал: "Крым и Донбасс - это Украина"
18.01.2023 18:09 Ольга Белозерова

Президент Сербии Вучич признал: "Крым и Донбасс - это Украина"

Президент Сербии Александр Вучич, который считается союзником Путина в Европе, заявил, что захваченные Крым и Донбасс являются частью Украины. 

Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

"Мы с самого начала говорили, что не можем поддержать вторжение России в Украину. Для нас Крым - это Украина, Донбасс - это Украина - так и останется", - заявил Вучич.

Сербский лидер отметил, что его правительство "не всегда радуется некоторым позициям" России. Также Вучич добавил, что не разговаривал с Путиным "много месяцев". 

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