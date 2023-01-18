



Президент Сербии Вучич признал: "Крым и Донбасс - это Украина"

Президент Сербии Александр Вучич, который считается союзником Путина в Европе, заявил, что захваченные Крым и Донбасс являются частью Украины.



Об этом он сказал в интервью Bloomberg.



"Мы с самого начала говорили, что не можем поддержать вторжение России в Украину. Для нас Крым - это Украина, Донбасс - это Украина - так и останется", - заявил Вучич.



Сербский лидер отметил, что его правительство "не всегда радуется некоторым позициям" России. Также Вучич добавил, что не разговаривал с Путиным "много месяцев".