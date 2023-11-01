



Президент Сербии распустил парламент и назначил досрочные выборы

Президент Сербии Александр Вучич подписал указ о роспуске Национального собрания и назначении внеочередных парламентских выборов на 17 декабря этого года.



Как сообщает Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС), 30 октября правительство направило Вучичу мотивированное предложение о роспуске парламента и назначении выборов. Отмечается, что проведение новых выборов при существующих обстоятельствах обеспечит высшую степень демократии, уменьшит напряженность в обществе, утвердит на свободное выражение мнений и взглядов по политическим, экономическим и другим вопросам.



"В предложении о роспуске парламента, среди прочего, указано, что в последнее время со стороны части общественности поступают запросы назначить новые, внеочередные выборы депутатов, и что 11 сентября часть депутатов оппозиционные политические партии обратились с такой просьбой к президенту республики", - передает РТРС.